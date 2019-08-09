2019/08/09 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، إنه تلقى “رسالة رائعة” من الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، مفادها بأن العمليات الأخيرة لإطلاق صواريخ جاءت ردا على التدريبات العسكرية المشتركة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.وقال ترامب إنه “لم يكن سعيدا بالمناورات العسكرية“، موضحا أنه تلقى الرسالة، الخميس، و”كانت رائعة من البداية حتى النهاية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “رسالة رائعة” من كيم إلى ترامب..



وكشف تفاصيلها وكالة خطوة برس.

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