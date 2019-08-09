2019/08/09 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى المتحدث باسم الرئاسية التركية، ابراهيم قالن، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، لبحث قضية المنطقة الآمنة شمال سوريا.وأكد الطرفان في مكالمتهما الهاتفية على ضرورة تنفيذ الاتفاق التركي الأمريكي حول المنطقة الآمنة.وأفادت وكالة “الأناضول” بأن الطرفين تحدثا حول إقامة منطقة آمنة شمالي سوريا ستسهم في تحويل ما اسموه …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتفاقات جديدة بين انقرة وواشنطن حول المنطقة الامنة النعيم نيوز.

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