لمى محمد - القطيع العنيد-حبّ عربيّ 7

2019/08/09 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #لمى_محمد لا يسكن الله الحجارة، بل يسكن قلوب الذهب..و الذهب ناسٌ أفضَلُنا:صنعهم الفقرُ..ذلهم الظلم..همشتهم التيجان..اغتصبتهم اللحى...الذهب أهل بيت الله الكبير..لا المقيّد بالنسب...تحج القلة إليهم..و تسمع الندرة صوت الله فيهم..بينما الغالبية تتبع الموروث و التقليد..و تدفع المال لتطوف بالحجر العتيد...لو أن محمّداً عاش من جديد..لأحرق ثمائن أصنامكم..و باع ما تسمو......

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