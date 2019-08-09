2019/08/09 | 23:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أفادت مصادر يمنية في العاصمة صنعاء، الجمعة، بأن ميليشيات الحوثي وضعت عناصرها في حالة استنفار بعد مقتل إبراهيم الحوثي شقيق زعيم التمرد عبد الملك الحوثي في ظروف غامضة.وذكرت المصادر أن ميليشيات الحوثي وعناصر جهاز الأمن الوقائي التابعين استحدثوا عددا من نقاط التفتيش في شوارع منطقة مُسيك وسعوان والزبيري والخمسين وشوارع أخرى.وأشارت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استنفار في صنعاء بعد مقتل شقيق زعيم الحوثيين وكالة خطوة برس.

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