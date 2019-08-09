انقطاع الكهرباء في أجزاء كبيرة من لندن وجنوب شرق بريطانيا

2019/08/09 | 23:23

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بغداد اليوم - متابعة

شهدت أجزاء من العاصمة البريطانية لندن وجنوب شرق إنجلترا انقطاعا واسع النطاق في التيار الكهربائي....





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