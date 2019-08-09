البنتاغون يوضح حقيقة سقوط طائرة أمريكية في بغداد

2019/08/09 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت عملية العزم الصلب، اليوم الجمعة، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن تعرض طائرة عسكرية مسيرة أمريكية إلى هجوم أدى إلى إسقاطها في بغداد.

وقالت العملية في بيان صحفي إن "طائرة بدون طيار تابعة للتحالف الدولي قامت بهبوط غير مجدول في بغداد، يوم الأربعاء، بسبب عطل ميكانيكي، وتم إستعادتها من قبل القوات العراقية بنجاح ولم يصب أحد بأذى ولم تتضرر أي من الممتلكات أثناء الهبوط أو أثناء عملية استعادة الطائرة".وأضافت أن "الطائرة من نوع MQ-1C تابعة للجيش الأمريكي وقد هبطت في منطقة الرضوانية غربي بغداد".وأشارت إلى أن "الحادثة وقعت يوم الأربعاء الماضي وليس اليوم، وصدر البيان عنها بعد تداول الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت تواجد قوات عراقية بجانبها...



وأن الطائرة تعرضت لهبوط عنيف في مكان مفتوح وليس إسقاط بسبب فتح بوابات عجلات الهبوطة".انتهى

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