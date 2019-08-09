القبض على مطلوب عن سطو مسلح وسارق بتهم مختلفة في بغداد

2019/08/09 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألقت القوات الأمنية، القبض على مطلوب بقضية سطو مسلح في العاصمة بغداد.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "مفارز مكتب بغداد الجديدة لمكافحة الاجرام ألقت القبض على متهم مطلوب بقضية السطو المسلح على دار تم التحقيق معه واعترف صراحة عن قيامه بعملية السطو" مشيرا الى "عرض الاوراق التحقيقية على القاضي المختص فقرر إيقافه وفق احكام المادة {٤٤٣ ق.ع} واتخذت كافة الاجراءات القانونية بحقه بصدد القضية".وفي سياق متصل لفت معن الى ان "مفارز مكتب الكرامة لمكافحة الاجرام ألقت القبض على متهم لقيامه بتعاطي المواد المخدرة وعن قيامه بعدة سرقات مختلفة ومتعددة للدراجات النارية وأجهزة الموبايل ومبالغ من الاموال من عدة اشخاص في مدينة الصدر وبالاشتراك مع متهمين اخرين تم التحقيق معه واعترف عن قيامه ما ذكر اعلاه".وأكد معن "عرض الاوراق التحقيقية على القاضي المختص فقرر ايقاف المتهم وفق احكام المادة (٤٤٦ق.ع) واتخذت كافة الاجراءات القانونية بحقه بصدد القضية".انتهى

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