2019/08/09 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الجمعة، بمقتل واصابة 31 عسكرياً سورياً أثناء صدهم لهجوم شنه مسلحون في ريف حماة.

وذكر مدير المركز الروسي للمصالحة في سوريا، الجنرال أليكسي باكين، في تصريح أوردته وسائل إعلام روسية، ان 10 جنود سوريين قتلوا وأصيب 21 آخرون بجروح نتيجة قصف وصد لهجمات لمسلحين في ريف حماة.

وبين ان المسلحين قصفوا، صباح اليوم، أطراف بلدة أبو دالي بريف حماة، ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين بجروح، قبل شنهم هجوما على مواقع الجيش الحكومي في المنطقة.

وتابع أن قوات الجيش "نجحت في صد هجوم الإرهابيين" وشن هجوم مضاد أرغمهم على التراجع إلى عمق مواقعهم السابقة، مشيرا إلى أن قصف المسلحين والمعارك اللاحقة خلفت 10 قتلى و21 جريحا في صفوف القوات الحكومية.

واشار باكين الى أن عمليات القصف بمدافع هاون استهدفت أيضا، صباح الجمعة، مواقع العسكريين السوريين في بلدتي عطشان وأبو عمر.

وأضاف أن الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب لا يزال متوترا، موضحا أن 30 عملية قصف من قبل المسلحين تم رصدها في 22 بلدة في محافظات إدلب وحلب واللاذقية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأمس الخميس، أسفر قصف المسلحين في منطقة خفض التصعيد في إدلب عن مقتل عسكريين سوريين وإصابة 13 آخرين بجروح.

وفي اليوم نفسه، قتل مدنيان سوريان وجرح أربعة آخرون نتيجة سقوط قذائف أطلقها المسلحون باتجاه قاعدة حميميم الروسية، دون أن تصيبها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل وإصابة 31 عسكرياً سورياً بهجوم مسلح في ريف حماة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل وإصابة 31 عسكرياً سورياً بهجوم مسلح في ريف حماة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).