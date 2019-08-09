2019/08/09 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلنت الشركة العامة للنقل البحري احدى تشكيلات وزارة النقل ،اليوم الجمعة، انطلاق رحلة بحرية للمسافرين من رصيف العشار في محافظة البصرة الى مدينة المحمره ابتداء يوم الاثنين المقبل .

واكدت الشركة في بيان تلقته [اين] ان "قطع تذاكر السفر سيكون عند رصيف العشار وفي نفس يوم الرحلة" .واضاف ان " سعر التذكرة 25 الف دينار للمواطنين كافة ، فيما سيكون سعر التذكرة لموظفي النقل البحري 20 الف دينار فقط"، مبينا انه "سوف يتم اعلان مواعيد الرحلات بعد عطلةعيد الاضحى وبشكل منتظم بين العراق وايران بحراً ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رحلات بحرية من البصرة الى ايران) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رحلات بحرية من البصرة الى ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).