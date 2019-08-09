تمديد فترة عمل موظفي العقود في مفوضية الانتخابات

2019/08/09 | 23:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الجمعة، عن تمديد فترة عمل موظفي العقود لما بعد انتخابات 2020

وقالت المفوضية في بيان لها تابعته العهد نيوز: "بعد

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