بفضلكم_نعايد.. هاشتاك يطلقه محبون للحشد الشعبي على

2019/08/09 | 23:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- خاص

أطلق ناشطون في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة اليوم الجمعة، بينوا فيها مدى حبهم للحشد الشعبي، وحيوا فيها التضحيات التي يقدمها مقاتلو الحشد

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