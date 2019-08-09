الارهارب الغاشم وشهداء معهد الأورام

2019/08/09 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد الفرماوي كاتب سياسي مصري لم يكن محض إفتراء بقولنا إن الارهاب لا دين له ولا وطن, فالجماعة الإرهابية لا تكترس بتحالفها مع الشيطان ضد مصر وشعبها, فمصر تخوض حرباً بمعنى الكلمة لإعلاء كرامتها ,واستقلال قرارها السياسي,ولرفع اقتصادها, والحفاظ على مؤسساتها الوطنية ولا سيما الشرطة والجيش,فطبيعة المرحلة التى تمر بها المنطقة وما تشهدة من إضطرابات …

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