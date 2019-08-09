قضية للمناقشة

2019/08/09 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زينب الكعبي 2,650,000 مليون دولار اميركي منحة الامم المتحدة لتمويل المنظمات النسوية في محافظات البلاد كافة وعددها 12 منظمة، بعد تأهيلها للحصول على مبلغ المنحة والتي حددته الوثيقة من (100-300 ألف دولار) لكل منظمة وخلال مدة لا تتجاوز سنتين (2019-2020)..المنحة مشتركة بها كندا..النمسا..المملكة المتحدة ومخصصة لمشاريع تأهيل وتطوير واقع المرأة بالعراق والمشرف على هذه …

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