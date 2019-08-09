2019/08/09 | 23:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في قبضة القانون مع أحمد حسن - يوم 09-08-2019) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: eIw3t7fyhgI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في قبضة القانون مع أحمد حسن - يوم 09-08-2019) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. في قبضة القانون مع أحمد حسن - يوم 09-08-2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).