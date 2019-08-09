عبد المهدي: حملة صالات القمار جزء من التزامات العراق الدولية وقادت لاكتشاف عمليات فساد

2019/08/09 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الجمعة، أن حملة اغلاق صالات الروليت والقمار تندرج ضمن التزامات العراق الدولية بشأن مكافحة غسيل الاموال، كاشفا عن الاعتقالات الاخيرة قادت الى اكتشاف عمليات فساد اخرى.وقال عبد المهدي في حوار متلفز تابعه/المعلومة/ إن صالات القمار والروليت وأماكن الخمور “هي غير مرخصة اساسا وكان […]

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