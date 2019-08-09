2019/08/09 | 23:42

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القوة الصاروخية في الجيش اليمني تطلق صاروخ بدر بي 1 تجاه سقام بنجران

الجمعة

09

أب

2019 :

11:29 pm

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‏القوة الصاروخية تطلق صاروخا باليستيا طراز بدر 1p على مركز القيادة

والسيطرة التابع للغزاة ومرتزقتهم قبالة سقام بنجران وقد أصاب هدفه

بدقة عالية بفضل الله، وسقط على إثره عدد كبير من القتلى

والجرحى.أتت هذه الضربة بعد عملية استخباراتية دقيقة.

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