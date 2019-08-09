جروح الأيزيديين لم تلتئم بعد.. جيل كامل مهدّد بالضياع!

2019/08/09 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ متابعة يرى ميرزا الدناي، ناشط إيزيدي يعمل مع ضحايا داعش، ودعم مئات النساء والأطفال خلال الحرب العراقية، أن من نجوا من الاغتصاب والتعذيب وحرب الإبادة التي شنها داعش، محرومون من وسائل أساسية لإعادة تأهيلهم من أجل بناء حياتهم.يفتقر الناجون من الاغتصاب والتعذيب والإبادة إلى الوسائل الأساسية لإعادة تأهيلهم كي يستأنفوا …

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