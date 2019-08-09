السعودية: نحو 2.1 مليون حاج يؤدون المناسك هذا العام

2019/08/09 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مليون و855 ألفا و407 من خارج المملكة

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