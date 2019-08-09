بالصور.. وضع مأساوي لدار شديدي العوق في كربلاء

2019/08/09 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبدالزمان بتشكيل لجنة برئاسته شخصياً لمتابعة الواقع المأساوي لدار الحنان التابعة لمحافظة كربلاء وإيجاد الحلول بالسرعة الممكنة.

وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان عبد الزمان "وجَّـه بتشكيل لجنة لمتابعة عمل دار الحنان لشديدي العوق في كربلاء المقدسة التابع عملها إدارياً للمحافظة على أن يترأسها شخصياً في ضوء تقرير فريق الرصد الميداني المكلَّف من قبله بإجراء زيارة فورية صباح اليوم الجمعة الى دار الحنان لشديدي العوق في كربلاء المقدسة بعد ورود شكاوى ومناشدات عن تعرض المستفيدين فيها عدم توفر متطلبات تلبية احتياجاتهم".وأضاف البيان ان وزير العمل "وبعد اطلاعه على تقرير الفريق المتضمن تشخيص الاهمال الواضح لعمل الدار تجاه المستفيدين وعدم الاهتمام بهم وجَّه وعلى الفور بمباشرة عمل فريق يترأسه شخصياً وتضمينه عضواً من محافظة كربلاء المقدسة على ان يباشر عمله ابتداءً من يوم غد السبت لإيجاد حلول سريعة للسلبيات المشخَّصة وتلبية احتياجات المستفيدين بالسرعة الممكنة".انتهى

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