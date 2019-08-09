2019/08/09 | 23:55

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الحوثيون يستهدفون مطار أبها السعودي بعمليتين عطلتا الملاحة فيه

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الحوثيون يستهدفون مطار أبها السعودي بعمليتين عطلتا الملاحة فيه

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