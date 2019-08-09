خطبتا صلاة الجمعة المركزية في العراق بإمامة فضيلة الشيخ عادل الساعدي

2019/08/09 | 23:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقيمت في مسجد الرحمن في بغداد خطبتا صلاة الجمعة المركزية في العراق بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 للهجرة الموافق 9 اب 2019 للميلاد بإمامة فضيلة الشيخ عادل الساعدي (دام توفيقه) .تفاصيل الخطبتين..الخطبة الأولى (يوم عرفة يوم الرحمة الإلهية) .بسم الله الرحمن الرحيم الْحَمْدُ للهِ الَّذى لَيْسَ لِقَضائِهِ دافِعٌ وَلا لِعَطائِهِ مانِعٌ وَلا …

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