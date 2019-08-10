ليفربول يفتتح موسمه في البريميرليغ برباعية

2019/08/10 | 00:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افتتح محمد صلاح نجم ليفربول، أهداف الريدز في البريميرليج هذا

الموسم، بعدما سجل الهدف الثاني في شباك نورويتش سيتي، اليوم الجمعة،

على ملعب أنفيلد، في افتتاح موسم 2019/2020.

وجاء الهدف الذي سجله صلاح، في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول، بعد

تمريرة من فيرمينو داخل منطقة الجزاء، ليضعها صلاح بيسراه على يمين

كرول حارس نورويتش سيتي.

وكان صلاح قد افتتح أهداف ليفربول العام الماضي 2018/2019 في

البريميرليج أيضًا، عندما سجل في شباك وست هام.

ويعتبر هذا الموسم هو الثالث على التوالي الذي يسجل فيه صلاح خلال

المباراة الافتتاحية لليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل في

موسم 2017/2018 هدفًا في شباك كريستال بالاس.

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