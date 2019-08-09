عبد المهدي: الأمر الديواني انصاف للحشد الشعبي

2019/08/10 | 00:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الجمعة، أن الجزء الأعظم من الحشد الشعبي يرى في الأمر الديواني خطوة ايجابية لانصاف تضحيات الحشد الشعبي وتأطيره ضمن القوات المسلحة.وقال عبد المهدي في حوار متلفز تابعه موقع "الحشد الشعبي"، إن "الجزء الأعظم من الحشد الشعبي يرى في الأمر الديواني خطوة ايجابية وتنصف تضحياته ...

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