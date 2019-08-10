القبض على ستة متهمين بالسرقة في بغداد

2019/08/10 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، عن القاء القبض على ستة مطلوبين بتهمة السرقة في مناطق متفرقة من بغداد.

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