2019/08/10 | 00:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، عن القاء القبض على ستة مطلوبين بتهمة السرقة في مناطق متفرقة من بغداد.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( القبض على ستة متهمين بالسرقة في بغداد ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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