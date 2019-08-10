اعتراض نيابي على استحداث مكاتب للمفتشين العموميين

2019/08/10 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- قال عضو لجنة النزاهة النيابية ثابت محمد سعيد العباسي ،الجمعة، ان هناك اعتراضاً نيابياً على استحداث مكاتب للمفتشين العموميين من قبل رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي .وقال العباسي في بيان تلقته /SNG/، أننا “نستغرب من قيام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باستحداث مكاتب مفتشيين جدد في وقت يتجه مجلس النواب العراقي الى ...

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