2019/08/10 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر خطيب مصلى الامامين العسكريين ( عليهما السلام ) في الجمعيات سماحة السيد صادق الياسري انتشار النوادي الليلية ومحال الكوفيات والمسابح المختلطة في البصرة ودعا الاجهزة الامنية وقيادة الشرطة ومحافظ البصرة لكونه رئيس اللجنة الامنية العليا لتحمل مسؤولياتهم بأغلاق هذه المحال التي تدعو الى نشر الرذيلة والفاحشة في المجتمع المسلم وشدد الياسري قائلا ” ان …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خطيب جمعة البصرة المركزية يستنكر انتشار النوادي والكافيات المختلطة ويدعو المحافظ لإغلاقها النعيم نيوز.

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