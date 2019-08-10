القبض على ارهابيين داخل وكرهما بين كركوك ونينوى.. واعتراف خطير

2019/08/10 | 00:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألقت قوة أمنية، القبض على ارهابيين أثنين داخل وكرهما بين محافظتي كركوك ونينوى.

وذكر بيان لخلية الاعلام الأمني تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "بمتابعة ميدانية وجهود مكثفة، مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تلقي القبض على متهمين اثنين، داخل وكر في منطقة اليرقون السفلى مجمع ليلان بين محافظتي كركوك ونينوى".وأضاف انه "ومن خلال التحقيق معهما اعترفا بمشاركتهما في استهداف قوة من الحشد العشائري في منطقة ربيضة وعجلة تابعة للشرطة الاتحادية في منطقة الشلالات وأخرى في منطقة حي الرشاد".ولفت البيان الى انه "وفي وقت سابق، وقد اعترف المجرمان أيضاً بوجود وكرين ضبط بداخلهما بعد مداهمتهما، أفرشة نوم وطعام جاف وملابس مختلفة وأدوات طبخ، حيث تم تدمير الوكرين وإحالة المتهمين للقضاء".انتهى

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