ليفربول يفتتح الدوري الانكليزي بالفوز على نوريتش سيتي برباعية

2019/08/10 | 00:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

افتتح ملعب انفيلد ابوابه لاستضافة المباراة الاولى من الدوري الانكليزي 2019 – 2020، والتي جمعت نادي ليفربول امام نظيره نوريتش سيتي، وانتهت لصالح فريق الريدز بأربع أهداف مقابل هدف واحد.

دخل ابناء المدرب الالماني يورغن كلوب هذا اللقاء راغبين في تحقيق الفوز بهدف حصد اول ثلاث نقاط لهم في ترتيب البريميرليغ لهذا الموسم، بينما تأهل فريق نوريتش سيتي إلى الدوري الممتاز لهذا العام بعد غياب ثلاثة مواسم، وذلك بعد أن حقق لقب دوري الابطال في الموسم المنصرم.افتتح الريدز التسجيل بهدف عكسي من نيران صديقة لنوريتش سيتي في الدقيقة السابعة بعد ان حاول غرانت هانلي ابعاد كرة ديفوك اوريجي ليدخلها بالخطأ في مرمى فريقه.وسجل النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 19 بعد تمريرة بينية من زميله فيرمينو، ليعود لاعبو فريق نوريتش سيتي للضغط من جديد بهدف البحث عن هدف تقليص الفارق ولكن محاولاتهم باءت بالفشل.وتمكن فريق الريدز من تعزيز النتيجة بتسجيل الهدف الثالث بعد ركنية نفذها الفرعون الصغير بعرضية لداخل المنطقة تلقاها الهولندي فان دايك برأسية قوية لتسكن شباك مرمى فريق الضيوف بنجاح.وقبل انتهاء فعاليات الشوط الاول تمكن النجم ديفوك اوريجي من تعزيز النتيجة باحرازه الهدف الرابع بعد تمريرة حاسمة من زميله اليكسندر ارنولد، ولينتهي هذا الشوط بنتيجة 4 – 0.وتمكن نوريتش من احراز هدفه الوحيد في الدقيقة 64 عن طريق اللاعب تيمو بوكي.

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