السفير العراقي في إيران: العلاقات الاقتصادية بين البلدين لن تتأثر بالحظر الامريكي

2019/08/10 | 00:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اكد السفير العراقي في ايران جواد قنديل، اليوم الجمعة، ان موقف الحكومة العراقية شفاف وواضح حيال ايران والحظر الاميركي، وهو ماض في تعاونه وتعاملاته التجارية مع طهران.

وقال قنديل في لقاء مع موقع سوق الاستثمار الايراني، ان العراق سيواصل علاقاته الاقتصادية والتجارية مع ايران، واجراءات الحظر الآحادية التي فرضتها واشنطن على طهران لم تترك تأثيرا سلبيا على العلاقات التجارية بين البلدين وان التجارة مستمرة كما في السابق بينهما.

واضاف "الحكومة العراقية لا تعتقد بشرعية الحظر الاميركي على ايران ذلك انها تتناقض مع الاعراف والقوانين الدولية".

وتابع "مضى عام على الانسحاب الآحادي الاميركي من الاتفاق النووي، حيث اعلن الرئيس الاميركي انه سيشدد اجراءات الحظر على ايران حتى يوصل الصادرات الايرانية الى مستوى الصفر، ومع انه نفذ ما وعد به لكن ايران لازالت تصدر وتبيع جزءا من نفطها".

ولفت قنديل الى انه "في سبيل الالتفاف على الحظر جرت مباحثات ما بين ايران والعراق حتى يتمكن البلدان من حذف الدولار من دائرة التعاملات التجارية بينهما، وتم الاتفاق في تلك المباحثات على استبدال الدولار بالدينار العراقي في التجارة البينية".

واشار الى ان المسؤولين في كلا البلدين يسعيان الى تحقيق الاهداف المرسومة ولذا يجري الاعداد حاليا لصفقات جديدة ومنها عقودا استثمارية مشتركة.

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