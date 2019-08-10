تخطى الـ16 ألف... هاشتاغ

2019/08/10 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- خاص

كشفت احصائية خاصة بأهم التفاعلات في مواقع التواصل الاجتماعي عن تصدر هاشتاغ #بفضلكم_نعايد، على تويتر التفاعلات ليوم الجمعة 9/8/2019 على ترند العراق، اذا

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