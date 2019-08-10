2019/08/10 | 00:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال حزب الله انه قدم عزائه “من الشعب اليمني الشقيق ومن قيادته الشريفة ومن الأخ القائد العزيز السيد عبد الملك بدر ‏الدين الحوثي بأصدق مشاعر التعزية والمواساة باستشهاد القيادي في حركة أنصار الله السيد ابراهيم ‏بدر الدين الحوثي الذي التحق بركب الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا”.‏ وبين حزب الله ”ان سقوط القادة اليمنيين شهداء هو …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استشهاد السيد ابراهيم بدرالدين الحوثي وحزب الله يعزي النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد السيد ابراهيم بدرالدين الحوثي وحزب الله يعزي) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد السيد ابراهيم بدرالدين الحوثي وحزب الله يعزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).