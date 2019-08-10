بالوثيقة.. هذه أسباب غلق منفذ مندلي الحدودي

2019/08/10 | 00:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حصلت "الغد برس"، فجر اليوم السبت، على وثيقة توضح الأسباب التي أدت إلى غلق منفذ مندلي الحدودي مع إيران.

وبحسب الوثيقة الصادرة من مكتب رئيس الوزراء، فإن فقد "حصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، على غلق منفذ مندلي وتحويل كافة الموظفين الى منفذ المنذرية".

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