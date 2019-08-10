ليفربول يقص شريط افتتاح الدوري الإنجليزي بفوز كبير

2019/08/10 | 01:37

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افتتح ليفربول الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوز كبير على ضيفه العائد الى الأضواء نوريتش سيتي 4-1 الجمعة على ملعب

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