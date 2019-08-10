ظريف: علينا بذل الجهود للحفاظ على حقوق شعبنا

2019/08/10 | 01:37

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اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ضرورة بذل الجهود للحفاظ على حقوق الشعب الايراني.

واكد ظريف في شريط فيديو

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