لتؤخذ مصالح الامة الاسلامية بنظر الاعتبار في الحج

2019/08/10 | 01:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة الايرانية حجة الاسلام عبدالفتاح نواب بانه على الدول الاسلامية ان تاخذ بنظر الاعتبار في الحج مصالح الامة ا...

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