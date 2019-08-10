عبد الاميرالتعيبان ينتقد النائب فائق الشيخ بسبب تهجمه على المرجعية

2019/08/10 | 02:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

انتقد النائب عن كتلة الصادقون عبد الامير التعيبان، اليوم السبت، النائب فائق الشيخ علي بسبب ماوصفه تهجم على المرجعية.

وقال التعيبان في تغريدة له

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