2019/08/10 | 02:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصورة.. خلية الصقور ‏تلقي القبض على المتهم الهارب من سجن القناة يعكوب كاظم خضر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/10 | 02:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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