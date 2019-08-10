الإفراج عن 10 بحارة أتراك اختطفوا في نيجيريا

2019/08/10 | 03:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أطلق امس الجمعة سراح 10 بحارة أتراك اختطفوا قبالة سواحل نيجيريا في شهر يوليو المنصرم.

وأكدت وكالات الانباء أن البحارة المختطفين قبالة خليج غينيا

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