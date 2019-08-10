النافع في تصويب الخطأ الشائع ( الحلقة ٤ )

2019/08/10 | 03:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضياء المياحي

تُعتبر اللّغة بشكل عامّ من أهمّ ميّزات الإنسان الطبيعيّة والاجتماعيّة، وهي الوسيلة الأفضل للتّعبير عن المشاعر والاحتياجات الخاصّة بالفرد والجماعة، وتأتي أهميّة اللّغة العربية من أنّها من أحد مُكوّنات المُجتمع الرئيسيّة، ومن أهمّ عوامل البناء في مُختلف الحضارات والثّقافات، وهي السّبب الرئيسيّ في قيام الدّول وإنشاء المُجتمعات المُختلفة؛ لأنّ التّواصل الذي يتمّ عن طريق اللّغة هو اللّبنة الأساسيّة في عمليّة البناء هذه.



لذا نواصل تصويب الأخطاء

٢٥ـ الدوائر كافة / الأوليات كافة / الدوائر جميعها.من الأخطاء الشائعة في المخاطبات عند الأعمامات قولنا ( كافة الدوائر، كافة الأوليات ،جميع الدوائر) والصواب هو ( الدوائر كافة ، الأوليات كافة ، الدوائر جميعها ) لأن ( كافة ) واجب التأخير كونها أما حالا أو تمييزا أو توكيدا ومنه قوله تعالى " أدخلوا في السلم كافة "ومثله ألفاظ التوكيد ( نفس ، عين ، كل ، بعض ، جميع )

٢٦ـ عضو مجلس النواب السيدة.من الخطأ أن نقول ( عضوة مجلس النواب السيدة....



) والصواب هو (عضو مجلس النواب السيدة ...



) لأن كلمة عضو : أسم مذكر يستعمل على سبيل الأستعارة وليس صفة فلا يصح تأنيثه وكذلك كلمة وزير.

٢٧ـ نؤكد تعليماتنا.من الأخطاء الشائعة في الكتب الرسمية هو قولنا ( نؤكد على تعليماتنا ) والصواب هو( نؤكد تعليماتنا ) لأن التعليمات ما يستحق التأكيد.

٢٨ـ المصلحة العامة.:من الخطأ أن نقول ( الصالح العام ) والصواب هو ( المصلحة العامة ) فـ الصالح صفة لايمكن أن تكون عامة وخاصة ، أما المصلحة فهي كذلك.

٢٩ـ باشر الموظف عمله:من الخطأ أن نقول ( باشر الموظف بعمله ) والصواب هو ( باشر الموظف عمله ) لأن الفعل ( باشر ) متعدي بنفسه.

٣٠ـ أعتذر عن عدم الحضور:من غير الصحيح قولنا ( أعتذر عن الحضو ر ) والصواب هو ( أعتذر عن عدم الحضور) لأن الأعتذار يكون عن الخطأ.

٣١ــ إختصاصي:من الأخطاء الشائعة هي قولنا .



أخصائي .و الصواب هو ( إختصاصي ) والسبب لأنها مأخوذة من الفعل أختص

٣٢ــ حمية :- يخطىء البعض حين يقول ( سأتبع رجيمًا لإنقاص وزني ) الصواب : هو ( حمية ) و السبب : لأن كلمة ( رجيم ) فرنسية ، أما معناها بالعربية فتعني وصف للرمي بهدف الانتقام ، وقد عُرف وصفًا للشيطان ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم )

٣٣ــ استبانة : - من الخطأ أن نقول (استبيان ) و الصواب هو( استبانة ) والسبب لأنها اسم أداة مؤنثة من الفعل استبان ، أي طلب بيانًا .

٣٤ــ موضوعات :من الأخطاء الشائعة هو جمع كلمة ( موضوع ) (مواضيع) والصواب: هو (موضوعات) والسبب: لأن ( موضوع ) اسم مفعول فيكون جمعه على الجمع المؤنث السالم (موضوعات) وليس على جمع التكسير ( مواضيع ) ، مثلما نقول : مدفوع جمعه ( مدفوعات )

المصادرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١ــ العلامة مصطفى جواد / قل ولاتقل / ( ٢٠١٠ ) .



دار النهضة

٢ــ محاظرات في التصحيح اللغوي الوظيفي / الدكتور سليم حسين الجنابي / الطبعة الأولى / ٢٠١٦

٣ــ عبد الحق فاضل / الأخطاء الشائعة / ٢٠٠١ / دار الشؤون

٤- الدكتور سالم محمد عبود / المرشد في المخاطبة الأدارية / جامعة بغداد ٢٠١٦

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