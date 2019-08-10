2019/08/10 | 04:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: da48U444i14

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الخدمات معدمة الواقع الصحي مأساوي الصناعة مهملة الزراعة غير موجودة فأين دلالات الانجاز الحكومي) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الخدمات معدمة الواقع الصحي مأساوي الصناعة مهملة الزراعة غير موجودة فأين دلالات الانجاز الحكومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).