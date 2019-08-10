عباس علي العلي - رواية (السوارية) ح3

2019/08/10 | 04:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي بين السوارية ....ولندنتستفيق السوارية يوميا على دقات ساعة بيك بن على الأقل للذين تعودوا أن يكونوا من أوائل المصبحين بحثا عن كل ما هو جديد، في دكان جدي كان هناك يبدأ اليوم اللندني بكل أمتياز لينتهي كذلك عليه مع أخبار الثامن مساء، يحرص جدي كثيرا على أن يرفع من صوت المذياع كي يستمع المجاورون وخاصة رواد مقهى عويز من الذين يتوافدون باكرا أما للسفر نحو القرى والنواحي القريبة أو من الذين ينتظرون......

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