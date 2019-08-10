الفرفار العياشي - مفهوم الديمقراطية في خطاب فلسفة ما بعد الحداثة

2019/08/10 | 04:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفرفار_العياشي شكل اكتشاف مفهوم اللاشعور نقطة التحول، فالإنسان لم يعد سيدا حتى على ذاته، فكيف يمكن له أن يكون سيدا على الطبيعة كما رسخ ذلك في فكر عصر النهضة، فمقولة الكوجيتو أصبحت مجرد مزحة فارغة لا تعني شيئا وبالتالي تحول الكوجيتو كشعار وعنوان لمرحلة عصر الأنوار إلى كوجيتو جريح أمام انتقادات رواد التحليل النفسي ونظريات التصور البنيوي وانتعاش خطاب هيجل وفوكو ياما نموذجا.لاكان Lacan يستبدل الكوجيتو الديكارتي......

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