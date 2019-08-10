2019/08/10 | 04:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #أحمد_صبحى_منصور الأفّاكون : شياطين الإنس رُسُل الوحى الشيطانى أولا : من هم أعداء النبى محمد عليه السلام ؟ 1 ـ كل نبى كان يتمنى أن يؤمن جميع قومه ، يأتى الشيطان بوحيه فلا تتحقق أمنية النبى .
يسمح الله جل وعلا بتدوين ونسخ وكتابة الوحى الشيطانى ليكون إختبارا للناس ، وهم أحرار بين الايمان بالحق الالهى أو الوحى الشيطانى .
قال جل وعلا : ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد صبحى منصور - الأفّاكون : شياطين الإنس رُسُل الوحى الشيطانى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
يسمح الله جل وعلا بتدوين ونسخ وكتابة الوحى الشيطانى ليكون إختبارا للناس ، وهم أحرار بين الايمان بالحق الالهى أو الوحى الشيطانى .
قال جل وعلا : ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد صبحى منصور - الأفّاكون : شياطين الإنس رُسُل الوحى الشيطانى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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