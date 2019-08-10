English | كوردى

شاهد بالفيديو.. 150 الف فضائي الفساد وصل للهامة


شاهد بالفيديو.. 150 الف فضائي الفساد وصل للهامة
2019/08/10 | 05:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: A2p4qzB7RKo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. 150 الف فضائي الفساد وصل للهامة) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. 150 الف فضائي الفساد وصل للهامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).

كامل التفاصيل في: قناة الفرات ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا