2019/08/10 | 05:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المواجهات العسكرية في عدن بلغت الجمعة مدى كبيرا من التصعيد والانتشار، الأمر الذي ضيّق على الأطراف المعنية بوقف دوامة العنف هامش التحرّك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جهود سياسية تسابق دوامة التصعيد العسكري في عدن) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جهود سياسية تسابق دوامة التصعيد العسكري في عدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).