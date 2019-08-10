إيران والإخوان وتسييس الحج.. تاريخ قديم والأهداف مستمرة

2019/08/10 | 05:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت محاولات تسييس الحج تتبلور فعليا مع ظهور ما سمي بالصحوة الإسلامية التي بدأت في الظهور مع بداية السبعينات من القرن الماضي،

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