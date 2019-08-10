بعد تغريدة ترامب.. تلاسن فرنسي أميركي بشأن الموقف من إيران

2019/08/10 | 05:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان إن بلاده لا تحتاج إلى أي إذن للإدلاء بموقف حيال إيران.جاء ذلك ردا على

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