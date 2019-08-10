العراق لن يخفف أحكام الاعدام بحق الارهابيين الأجانب

2019/08/10 | 05:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الخميس، في أول لقاء طويل له مع الإعلام الدولي، أن الأحكام الصادرة بحق الارهابيين، وخصوصاً الفرنسيين في العرا...

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