بريطانيا في مأزق.. الاقتصاد ينكمش والإسترليني عند أدنى مستوى

2019/08/10 | 05:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل الإسترليني الهبوط اليوم الجمعة مسجلا أدنى مستوى في أكثر من عامين بعد انكماش غير متوقع للاقتصاد البريطاني بالربع الثاني من العام

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