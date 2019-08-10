2019/08/10 | 06:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأردن يعيد فتح مقام النبي هارون..ويشدد على القواعد قررت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الأسلامية في الأردن، إعادة فتح مقام النبي هارون في مدينة البتراء جنوبي البلاد.وأهابت وزارة الأوقاف بالزوار في بيان "التقيد بالتعليمات والشروط التي تحدد شروط الزيارات وتنظمها، لافتة إلى ضرورة اتباع شروط السلامة العامة أثناء عبور الطريق للمقام للحفاظ على سلامتهم، خاصة أنه يقع في منطقة مرتفعة، وألايتم دخول المقام إلا بالتنسيق مع الجهات المشرفة والمختصة، ووفق المواعيد المحددة منها".وكانت الوزارة قد أغلقت مقام النبي هارون الأسبوع الماضي، بعد دخول سياح إسرائيليين بطريقة غير قانونية إلى المقام والقيام بممارسة طقوس دينية داخله، دون علم الوزارة.ويقع مقام النبي هارون على قمة جبل هارون غربي مدينة البتراء جنوبي الأردن، ويطل على الضفة الغربية، ويعود تاريخ بنائه إلى العهد المملوكي.

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